Tres personas demoradas por amenazas: tenían armas de fuego con pedido de búsqueda y más de seis kilos de marihuana

La policía durante el allanamiento realizado en la localidad marchiquitense de Pirán.

Un allanamiento realizado en la localidad de General Pirán permitió incautar armas de fuego con pedido activo, municiones y más de seis kilos de marihuana, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por amenazas agravadas con arma de fuego que terminó con tres personas demoradas.

La causa se originó a partir de una presentación realizada el pasado 10 de marzo. A partir de allí, personal policial de la subestación de policía comunal de General Pirán y del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron reunir elementos para solicitar una orden judicial.

El allanamiento fue dispuesto por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Mar Chiquita, a cargo del fiscal Ramiro Anchou, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, encabezado por el juez Gabriel Bombini.

El procedimiento en Pirán requirió de la participación de varias dependencias policiales.

Durante el procedimiento, que arrojó resultado positivo, los efectivos incautaron una escopeta calibre 16 y un revólver, ambos con pedido activo de incautación, además de municiones de distintos calibres.

También se halló un frasco de activador orgánico para floración, una balanza y un total de 6,475 kilogramos de hojas y flores de marihuana.

La marihuana y otros elementos incautados por la policía bonaerense.

En el marco del operativo fueron demorados dos hombres mayores de edad y una mujer, quienes fueron notificados de la formación de una causa por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia de arma de uso civil y tenencia de estupefacientes.

Según precisaron fuentes policiales en contacto con 0223, la investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente.