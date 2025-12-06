Así será el camino inicial de la Scaloneta: sedes, días y horarios definidos para la Selección Argentina

El elenco de Lionel Scaloni ya conoce donde y cuando jugará los tres partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Luego de que se sortearan los grupos en la jornada de ayer, la FIFA anunció cuáles serán las sedes, los días y horarios que tendrán cada seleccionado en la fase de grupos y la Scaloneta ya comienza a planificar las primeras dos semanas de competencia.

En el caso de la Selección Argentina, que salió sorteada en el Grupo J como cabeza de serie, el debut en la Copa del Mundo en la que defiende título de campeón será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City desde las 22.00 en hora de Argentina. El segundo partido, ante Austria, lo jugará el 22 de junio en Dallas desde las 14.00 y cerrará fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23.00, otra vez en Dallas.

Las dos sedes en las que jugará el combinado albiceleste serán: Kansas City: Arrowhead Stadium, estadio con capacidad para 76,416 espectadores. Mientras que en Dallas: el AT&T Stadium con capacidad para 80,000 espectadores.

Por lo pronto Scaloni y su cuerpo técnico ya comienzan a planificar la primera parte del mundial con el objetivo de tener el menor desgaste posible y acceder a la ronda de los playoffs de la mejor manera en donde podría enfrentarse ante Uruguay o España.