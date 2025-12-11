Tras sumar nuevos agentes a la Patrulla, el gobierno ahora incorporará las bodycams para la temporada de verano

El gobierno confía en sumar las bodycam para la temporada de verano.

A la par de la incorporación de nuevos agentes para la Patrulla Municipal, la Secretaría de Seguridad sumará equipamiento para tareas de prevención con la adquisición de las bodycams, dispositivos de filmación con seguimiento en tiempo real que utilizarán algunos integrantes del cuerpo de seguridad civil.

“Ayer (por el miércoles) ya estaba lista la orden de compra y rápidamente las vamos a utilizar. Este verano vamos a poder trabajar con estos elementos”, reveló el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, en diálogo con Extra 102.1.

Sobre el funcionamiento de estos equipos, señaló que “no presentan mayor dificultad para colocarlos en los chalecos y permiten que el personal tenga las manos libres, pueda grabar todas las acciones que se llevan adelante y contar con una vista online”.

El secretario Rodrigo Goncalvez celebró la incorporación de nuevos agentes a la Patrulla Municipal.

En octubre, el Municipio realizó una licitación para la compra de diez bodycams y una cámara de seguridad adicional. Recibió dos ofertas, de 85 y 94 millones de pesos, de empresas del sector. Se trata de cámaras sensoriales capaces de detectar movimientos y ruidos que muchas veces pasan inadvertidos para los sentidos humanos.

El uso de bodycams se ha extendido en distintas partes del mundo, donde han demostrado utilidad para mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad y aportar transparencia al registrar en alta definición el accionar del personal. Suelen contar con visión nocturna, GPS integrado y transmisión en tiempo real.

“La intención de fortalecer la Patrulla Municipal”

Goncálvez también se refirió a la incorporación de diez nuevos agentes para la Patrulla Municipal, tras un proceso de selección que se desarrolló a lo largo del año.

“Con la intención de fortalecer desde el punto de vista de los recursos humanos a la Patrulla -entendiendo los desafíos que tenemos por delante- se hizo una convocatoria abierta para que se sumaran al equipo. Tenían que cumplir con ciertas características necesarias: experiencia, determinadas aptitudes físicas y las capacidades requeridas para llevar adelante el trabajo propio de la Patrulla”, explicó.

Tras la incorporación de 10 agentes, el gobierno prevé seguir engrosando las filas con nuevas camadas.

“Fue importante la cantidad de gente que se anotó. Se hicieron los primeros filtros en función de los requisitos y se realizaron más de 200 entrevistas personales en el COM”, agregó.

Actualmente, la Secretaría de Seguridad cuenta con 50 personas preseleccionadas, que se incorporarán de manera escalonada, comenzando por los diez actuales. “Mantenemos de acá al futuro la posibilidad de seguir incorporando”, concluyó Goncálvez, quien precisó que la Patrulla suma hoy 90 agentes.