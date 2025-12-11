Quiso disimular que el auto era robado y le puso otra patente

Un hombre de 55 años que circulaba a bordo de un auto con pedido de secuestro activo por hurto desde hace seis meses fue aprehendido este jueves por personal policial que lo interceptó tras notar irregularidades en la única chapa patente que tenía colocada.

El auto quedó secuestrado.

Fue personal del Gabinete de Robo a Viviendas que en el marco de distintas tareas judiciales en jurisdicción de la comisaría decimosexta observó en Calabria y Rufino Inda el paso de un Fiat Palio de color blanco con una única chapa patente doblada para evitar la lectura de la numeración.

Tras interceptar el rodado confirmaron que esa patente pertenecía a un auto similar sobre el que no había restricción alguna. Sin embargo, al consultar la numeración del chasis, confirmaron que el rodado había sido sustraído el 3 de junio pasado en el centro de la ciudad.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro ordenó la formación de una causa por encubrimiento y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.