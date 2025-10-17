Las ofertas de Coto este fin de semana y los descuentos especiales del 30% en Mar del Plata

Llega mitad de mes y Coto acompaña al público con ofertas imperdibles. Este viernes 17 de octubre, podés aprovechar 30% de descuento abonando con Mercado Pago exclusivo para compras en nuestra sucursal de Mar del Plata.

Y hasta el martes 21 de octubre, Coto promociona ofertas y descuentos imperdibles como:

- 70% de descuento en la segunda unidad de vegetales congelados.

- 40% de descuento en vinos fino, espumantes y champañas con Comunidad Coto.

- 3x2 en marcas de leches larga vida Ilolay y La tres niñas.

- 2x1 en cervezas seleccionadas.

- 25% de descuento en fideos secos.

- 35% en bebidas blancas, licores y whiskies.

Además durante este sábado y domingo vas a poder disfrutar de un 15% de descuento abonando con Mercado Pago exclusivo en nuestras Tiendas y 15% con Comunidad Coto.

Y para aquellos que prefieren no salir de casa, y hacer sus compras desde la comodidad del hogar, Coto les recuerda a sus clientes de Mar del Plata que pueden realizar sus compras a través de Coto Digital con un amplio y extenso radio de entrega desde Miramar hasta Santa Clara del Mar, y con un amplio surtido de más de 24 mil productos, con ofertas exclusivas.

Se trata de una oportunidad única para realizar tu pedido y con la tranquilidad de saber que ellos mismos lo preparan y que te va a llegar en el tiempo pactado, con la calidad esperada y con el respaldo de un verdadero especialista en el mercado con más de 20 años de experiencia.