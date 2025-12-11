Todo el fixture de Aldosivi para 2026: cuándo juega con River y cuándo viene Di María al Minella

Aldosivi empieza a jugar su nueva temporada en la Primera División, ayer se confirmó la zona y este jueves fue el turno de conocer el fixture completo que tendrá que afrontar en el Torneo Apertura y en el Clausura, donde se mantendrá el orden y se invertirán las localías. Para destacar, el arranque será con dos choques seguidos como local, mientras que el cierre de fase regular tendrá que medirse contra dos de los candidatos: Racing y River.

El conjunto de Guillermo Farré abrirá el Apertura en el Minella frente a Defensa y Justicia en el partido Interzonal. Enseguida habrá fecha entresemana, pero no sufrirá el desgaste porque se volverá a presentar en casa contra Barracas Central. Tras su primera excursión para visitar a Gimnasia en La Plata en la tercera, la cuarta jornada tendrá uno de los partidos más esperados contra el Rosario Central de Ángel Di María en Mar del Plata.

A diferencia del último año, que tuvo partidos más "accesibles" en las jornadas finales y que eso le permitió sacar los puntos necesarios en las últimas fechas para lograr la permanencia, en este caso deberá tratar de no llegar ajustado porque los dos partidos que cierran la fase regular serán ni más ni menos que frente a Racing y River, dos de los favoritos a pelear el torneo.