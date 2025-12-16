Ferlauto: “No hay otra forma de trabajar en seguridad que no sea coordinando con Municipio y Provincia”

Luego de su experiencia como secretario de Seguridad municipal y tras ser designado recientemente como número dos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto destacó la necesidad de articular acciones con la Provincia y el Municipio para enfrentar la inseguridad, en la previa de su visita a Mar del Plata, donde mantendrá una reunión con el intendente interino Agustín Neme.

“Nuestra premisa es trabajar bajo una lógica común con el Municipio y la Provincia. La coordinación es clave y explica gran parte de los resultados. Las diferencias políticas no tienen que impedir ponernos a disposición para colaborar en todo lo que haga falta, para que los vecinos puedan vivir mejor”, expresó Ferlauto en una entrevista con Extra 102.1.

Tras mencionar como ejemplo el caso de la intervención articulada en Rosario, con avances en la baja de los índices de criminalidad, el funcionario sostuvo que “se trata de la decisión firme y de la convicción de que no hay otra forma de trabajar en seguridad que no sea de manera coordinada. Eso tenemos que tenerlo claro más allá de la coyuntura política”.

El nombramiento de Ferlauto al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional, acompañando a la ministra Alejandra Monteoliva, lo ubica en un cargo de alta responsabilidad luego de su paso por el área de Seguridad durante la gestión de Guillermo Montenegro en General Pueyrredon. “Estas responsabilidades se asumen con mucha responsabilidad y son un honor. Yo venía trabajando en el equipo de la doctora Bullrich como director de Normativa, desde donde impulsamos leyes que ya fueron aprobadas, como la Ley Antimafias, la Ley de Reiterancia y la Ley de Juicio en Ausencia”, recordó.





Ferlauto se desempeñó al frente de Seguridad municipal durante dos años.

Con el recambio de autoridades tras la salida de Bullrich hacia el Senado, Ferlauto tiene a su cargo la articulación de las fuerzas federales de seguridad, con excepción del Servicio Penitenciario. “Más allá de los nombres, lo que importa es la doctrina, la línea que tenemos en el gobierno, que definimos como la doctrina Bullrich: el que las hace, las paga”, puntualizó.

En relación con la política de seguridad, el funcionario remarcó dos ejes centrales: el normativo y el operativo. En el plano normativo, destacó el proyecto de reforma del Código Penal, donde “el eje apunta a endurecer las penas, establecer sanciones más altas para crímenes como homicidios e incorporar normas procesales que ayuden a que los procesos sean más ágiles. A eso apunta la implementación del sistema acusatorio en todo el país”.

“También es muy importante lo operativo, es decir, mejorar la operatividad de los planes, como el Plan Bandera. Vamos a continuar con la reducción de los homicidios vinculados al crimen organizado y con el desarrollo de mejoras en los índices criminales, como ocurrió en Rosario”, afirmó.

“Otro de los pilares es cuidar a los que nos cuidan y hacen las cosas bien, tener en claro quién es el bueno y quién es el malo cuando se comete un delito. En Argentina, durante muchos años, esa relación estuvo confundida. Es la ideología zaffaronista que queremos desterrar”, añadió.

“Neme sabe que cuenta con nuestro equipo”

Sobre su agenda en la ciudad, Ferlauto confirmó que llegará a Mar del Plata a fines de esta semana o, en su defecto, a comienzos de la próxima, ya que por cuestiones de agenda la visita se retrasó. También adelantó que mantendrá reuniones con Agustín Neme y con el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez.

“En Mar del Plata es importante trabajar de manera coordinada. La responsabilidad primaria de la seguridad ciudadana es de la Provincia, pero eso no significa que nosotros nos desentendamos”, señaló al reforzar la necesidad de articulación entre los distintos niveles del Estado.

Finalmente, Ferlauto precisó que General Pueyrredon está incluido en el programa 90/10, junto a otros 13 municipios, una iniciativa que apunta a reducir los homicidios, concentrados en el 10% del territorio. “Durante este año hemos tenido un despliegue de fuerzas federales en Mar del Plata. Neme sabe que cuenta con nuestro equipo para colaborar. Tenemos que generar una mesa de trabajo también con la Provincia, que es la que tiene las atribuciones territoriales en materia de seguridad”, concluyó.