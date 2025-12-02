Milei designó como N°2 del Ministerio de Seguridad a un exsecretario de Montenegro

El presidente Javier Milei oficializó este martes el recambio de autoridades en el Ministerio de Seguridad, en el marco de la asunción de Patricia Bullrich como senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en ese marco, se confirmó el nombramiento del exsecretario municipal de Seguridad, Martín Ferlauto, como secretario de Seguridad Nacional, en reemplazo de la nueva ministra Alejandra Monteoliva. El recambio apunta a darle continuidad en el ministerio al equipo de Bullrich, donde Ferlauto se venía desempeñando como director.

A través del Decreto 850/25 publicado en el Boletín Nacional, Milei oficializó la designación del doctor Martín Alejandro Ferlauto en el cargo de Secretario de Seguridad Nacional. Abogado de profesión, Ferlauto es uno de los tantos funcionarios que en su momento se incorporaron al gabinete de Montenegro pese a no tener vínculos con Mar del Plata.

En un primer momento acompañó como subsecretario al entonces secretario de Seguridad, Horacio García, a quien conocía de su paso por Migraciones durante la presidencia de Mauricio Macri. Tras la renuncia de García a mediados de 2022, Montenegro lo nombró al frente de Seguridad, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2023, cuando fue reemplazado por Rodolfo Goncalves. Desde entonces, se incorporó al equipo del Ministerio de Seguridad de Bullrich.

Bullrich ganó la pulseada interno y logró colocar a Monteoliva como su sucesora.

Cambio en Seguridad: asume Alejandra Monteoliva como nueva ministra

El Gobierno nacional oficializó este martes la salida de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad y designó a Alejandra Monteoliva como su reemplazo.

La renuncia de Bullrich, con efectividad desde el 1° de diciembre de 2025, había sido anunciada mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que agradeció la confianza depositada para conducir la seguridad del país.

Según comunicaron los responsables del Ejecutivo, la designación responde a una intención de “continuidad del rumbo” en materia de seguridad, sosteniendo las directrices impulsadas por Bullrich. Monteoliva, de 55 años y con experiencia en la gestión de seguridad tanto a nivel nacional como internacional, asume la cartera con el desafío de mantener las políticas vigentes.

Bullrich, por su parte, asumirá en los próximos días su banca como senadora por la bancada de La Libertad Avanza.