Inauguran en Tandil un nuevo centro oncológico en un hito para la salud pública regional

Autoridades de la fundación “Faro Verde” y del gobierno de Tandil en la apertura del nuevo centro oncológico.

A poco más de un año del anuncio de su construcción se inauguró en Tandil el nuevo centro oncológico de la fundación “Faro Verde”, en un hito trascendental para el sistema de salud local y regional. El espacio, ubicado en Uriburu y Paz frente el hospital municipal Santamarina, fue presentado en sociedad en un acto encabezado por el intendente Miguel Lunghi y el propietario de grupo Faro Verde, José María Larocca.

El nuevo centro permitirá acercar diagnósticos y tratamientos oncológicos de calidad a los pacientes, reduciendo derivaciones y fortaleciendo la capacidad de atención en la ciudad. Ya se encuentra operativo para brindar su servicio profesional a todos los tandilenses.

Tras la firma de la carta de intención entre la fundación y el municipio y la presentación de los alcances del proyecto en diciembre del año pasado, la obra comenzó a construirse en abril de 2025 y al avanzar en los plazos previstos se pudo finalizar en pocos meses.

El nuevo espacio de salud pública en Tandil está ubicado al lado del hospital Santamarina.

El aporte de empresas y vecinos

Un aspecto central del proyecto fue el aporte de la comunidad. Según datos difundidos por la fundación, la obra contó con la colaboración de más de 70 aportantes entre empresas y vecinos, que donaron servicios profesionales, mobiliario, tareas de infraestructura o dinero.

El valor total de la obra fue de 500.000 dólares, de los cuales, el 65% fue aportado por la fundación y el 35% por donantes, lo que permitió entregar el centro con el equipamiento y la infraestructura necesaria para comenzar a funcionar en lo inmediato.

Lunghi al brindar su discurso en la inauguración del centro oncológico.

Del acto, ante un gran marco de vecinos e invitados especiales en representación de instituciones locales, participaron además Leandro Venacio, gerente general de grupo Faro Verde; Josefina Richon gerente corporativa; Lautaro Cerone, gerente Real Estate; funcionarios municipales, personal del SISP, concejales de distintas fuerzas políticas, pacientes y vecinos.

El acto contempló la entrega simbólica al intendente Lunghi por parte de Larocca de las llaves del lugar, el descubrimiento de dos placas alusivas y, tras los discursos formales, una recorrida por las instalaciones, abierta a los presentes.