Tras un fallo contundente, Uthgra realizará sus elecciones el 29 de diciembre

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) informó que finalmente llevará adelante sus elecciones sindicales el próximo lunes 29 de diciembre en todas las seccionales del país en el marco de un proceso que fue plenamente validado por la Justicia.

Según comunicó el gremio, el llamado a elecciones se realiza tras el fallo dictado en las últimas horas por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que confirmó la plena validez del proceso electoral de la organización y reafirmó la vigencia del Estatuto Social, considerado el máximo órgano normativo y soberano de Uthgra.

En este contexto, desde la conducción de Uthgra Mar del Plata detallaron que la jornada electoral se desarrollará el 29 de diciembre de 8 a 18, y que será “un proceso transparente, ordenado y con plenas garantías democráticas”, en el que se respetarán estrictamente las normas estatutarias y el marco legal vigente.

Las mesas de votación estarán ubicadas en los establecimientos hoteleros y gastronómicos oportunamente informados en la solicitada publicada el 7 de julio, sin modificaciones ni cambios.

En total, la seccional Mar del Plata dispondrá de 158 urnas que estarán distribuidas en distintas zonas de la ciudad, para garantizar que todos los afiliados y las afiliadas puedan emitir su voto de manera libre, directa y secreta.

El fallo judicial, que se conoció este jueves, fue calificado por la conducción local como “claro y contundente”, ya que ratifica la legalidad del accionar de la Junta Electoral, respalda el respeto estricto del Estatuto Social y pone en valor el principio de autonomía sindical, uno de los ejes centrales del funcionamiento de la organización sindical y de la legislación vigente.

Desde Uthgra Mar del Plata destacaron además que esta decisión judicial reafirma que los procesos electorales deben desarrollarse con reglas claras, transparencia y apego a la legalidad, evitando cualquier intento de deslegitimación institucional.

En ese sentido, el secretario general y candidato a renovar su cargo, Pablo Santín, celebró la posibilidad de llevar adelante los comicios y subrayó la importancia de la democracia sindical como pilar fundamental del gremio.

“La democracia sindical no es una consigna, es el derecho concreto de las trabajadoras y los trabajadores a elegir a sus autoridades mediante el voto”, agregó.

Finalmente, el dirigente reafirmó el compromiso con un sindicato “democrático, participativo y transparente”, y remarcó que la legitimidad de la organización “se construye con el voto y se sostiene con instituciones fuertes”.