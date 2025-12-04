Quiso robar una bicicleta y lo redujo el dueño hasta que lo detuvieron

Un hombre de 34 años que el jueves a la tarde intentó robar una bicicleta que un hombre había dejado apoyada sobre un árbol fue aprehendido por personal policial luego de que el dueño advirtiera la situación, lo redujera y llamara al 911.

Fue personal de Prefectura Naval Argentina el que llegó a la zona de San Juan entre Moreno y Belgrano donde el denunciante de 37 años tenía reducido al sujeto que quiso robarle la bicicleta que había dejado en el frente de un local.

Tiene 34 años.

El hombre fue trasladado a la comisaría cuarta donde se labraron actuaciones por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.