SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Hurto

Quiso robar una bicicleta y lo redujo el dueño hasta que lo detuvieron

Sucedió en el centro comercial de calle San Juan. Tiene 34 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La bicicleta fue recuperada.

4 de Diciembre de 2025 18:33

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 34 años que el jueves a la tarde intentó robar una bicicleta que un hombre había dejado apoyada sobre un árbol fue aprehendido por personal policial luego de que el dueño advirtiera la situación, lo redujera y llamara al 911.

Fue personal de Prefectura Naval Argentina el que llegó a la zona de San Juan entre Moreno y Belgrano donde el denunciante de 37 años tenía reducido al sujeto que quiso robarle la bicicleta que había dejado en el frente de un local.

Tiene 34 años.

El hombre fue trasladado a la comisaría cuarta donde se labraron actuaciones por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar