El CPDMDP presenta la segunda edición de los Premios al Deporte

Los Premios al Deporte se entregarán el 28 de diciembre en el Hermitage.

El próximo lunes a las 12, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se realizará el lanzamiento oficial de los Premios al Deporte que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata.

En el mismo, se darán a conocer las ternas y categorías en cada disciplina, los premios a la trayectoria y será el aperitivo de la gran fiesta que se realizará el domingo 28 de diciembre en el Hotel Hermitage.

Por otro lado, habrá premios para hombres y mujeres del ámbito local que se destacaron durante el año.

La primera edición de este premio se realizó en 2022 y la ganadora como mejor del año fue la atleta Florencia Borelli.

