El “Caribe argentino” que sorprende por sus aguas turquesas y está a 700 kilómetros de Mar del Plata

En la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires existe un destino conocido como el “balneario caribeño”. Se trata de Los Pocitos, ubicado a unos 80 kilómetros de Carmen de Patagones y a 700 de Mar del Plata. Es una playa tranquila, de aguas cristalinas y tonos turquesas, muy valorada por quienes buscan naturaleza y calma. Además, es famosa por sus ostras, consideradas entre las mejores de la costa argentina.

La localidad fue fundada oficialmente el 23 de abril de 1959, aunque su historia turística comenzó antes. Ya en la década de 1930, vecinos de zonas cercanas se acercaban a sus costas atraídos por el paisaje. Allí, se destacaban curiosas formaciones geológicas que formaban cinco pozos naturales. Cada uno tenía una capacidad aproximada de doscientos litros de agua.

Durante el verano, es posible nadar en sus aguas.

Las principales atracciones turísticas de Los Pocitos

Con el paso del tiempo, Los Pocitos fue creciendo y mejorando su infraestructura turística. Hoy cuenta con servicios básicos como baños públicos y distintas opciones de alojamiento. De hecho, hay cabañas y departamentos pensados para estadías cortas o prolongadas, mientras que el lugar también es elegido para la pesca artesanal y deportiva, practicada de forma responsable.

El balneario forma parte de la Reserva Natural Bahía San Blas, un humedal de unas 16.000 hectáreas. En sus islas habitan especies protegidas como la gaviota cangrejera y el delfín Franciscana. Cada enero se realiza la Fiesta Provincial de la Ostra, con gastronomía y actividades culturales. Para llegar, se toma la Ruta Nacional 3 y luego un camino de ripio que conecta con Bahía San Blas.