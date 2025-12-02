Brutal: lo sorprendieron para robarle y le amputaron cuatro dedos de la mano

Un violento episodio ocurrió el domingo en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, donde cuatro jóvenes intentaron asaltar a un hombre de 54 años en la esquina de Brandsen y Costa Flores. Los agresores, que serían adolescentes, sorprendieron a la víctima y lo amenazaron con un cuchillo para robarle, atacándolo a golpes.

El sujeto relató que, en medio del forcejeo para defenderse del asalto, recibió un profundo corte en el pómulo izquierdo. Pero la agresión no se detuvo allí; los delincuentes le amputaron el dedo meñique de la mano derecha. Además, le cortaron los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda, en un ataque de extrema brutalidad.

Los vecinos fueron los que llamaron al 911.

Malherido, el individuo logró escapar de sus atacantes y se desplomó junto a un árbol en la esquina donde ocurrió el hecho. Vecinos que pasaban por el lugar lo vieron gravemente herido y llamaron de inmediato al 911. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (S.E.C.) llegó al lugar para asistirlo.

El médico constató la gravedad de las lesiones y el damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado. Los cuatro atacantes lograron escapar después del asalto y, hasta el momento, permanecen prófugos. Personal policial trabaja en la identificación de los responsables y en la reconstrucción del violento suceso.