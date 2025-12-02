Mar del Plata retoma su plan de ciclovías: así quedará la red con la nueva etapa

Tras la obra de Mitre, se sumarán más ciclovías en el centro de Mar del Plata.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) convocó a una licitación pública para la construcción de tres nuevas ciclovías, en lo que significa la continuidad de la ejecución de la red diseñada años atrás.

La obra pública se concretará en el marco del Programa de Impacto de Ciudades Sostenibles GEF-7, a través del Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), en el marco de un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, a cargo de Daniel Scioli.

La Licitación Pública 10/2025 apunta a la concreción de la primera etapa de la subred interna de ciclovías, con una inversión de $1.352.643.373 para la construcción de unos 3,7 km, a razón de 36 millones cada 100 metros. La apertura de sobres será el 17 de diciembre y la intervención total demandará 120 días de trabajos.

Los nuevos tramos a incorporarse

Según se detalló en el Pliego de Bases y Condiciones, se ejecutarán tres corredores que permitirán la conexión del Complejo Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Mar del Plata con la ciclovía de Mitre:

1. Eje Brown (0,7 km): entre Hipólito Yrigoyen y 20 de Septiembre

2. Eje 14 de Julio (2,6 km): entre Chacabuco y Roca

3. Eje Roca (0,5 km): entre 14 de Julio y Funes

En la documentación técnica se especificó que las ciclovías se construirán sobre la calzada, en lugar de la vereda, aportando mayor seguridad a los ciclistas, con circulación diferenciada del resto del tránsito mediante separadores físicos.

Para su implementación se utilizarán delineadores viales verticales, tachas reflectivas y demarcación vial termoplástica, para asegurar visibilidad, resistencia y mantenimiento. A esto se sumará la correspondiente señalización horizontal y vertical.

El plan: una red integrada

Con esta licitación, el gobierno busca dar los primeros pasos para avanzar en la integración de la red de ciclovías, que actualmente cuenta con siete tramos independientes entre sí.

Hoy, la red suma 26,6 km distribuidos en los siguientes corredores:

1. Paseo Costanero Norte (9,1 km): de avenida Constitución al límite con Mar Chiquita

2. Ruta 2 (2,7 km): del barrio La Florida al barrio Las Margaritas

3. Constitución (1,4 km): de Luzuriaga a República de Sudáfrica

4. Ruta 88 (8,7 km): de la rotonda El Gaucho al acceso a Batán

5. Fortunato de La Plaza (1,4 km): de avenida Polonia a avenida Tetamanti

6. Mitre - La Perla (1,7 km): por Mitre de avenida Colón a Balcarce y por Peralta Ramos de Balcarce a Ayacucho

7. Puerto a Mogotes (1,6 km): por avenida de los Trabajadores de Magallanes al acceso al predio de Aldosivi

El plan integral diseñado por el Municipio.

El plan diseñado por el Municipio contempla tres nuevas etapas: una inicial, otra intermedia y la final. La red vigente preveía una etapa inicial más amplia, con la extensión hasta Paso de la ciclovía de Mitre, así como la construcción en Brown y Roca hasta Jara.

De implementarse, una etapa intermedia avanzará sobre otras arterias de la ciudad, trazando una ciclovía sobre todo el frente costero desde el Puerto hasta Constitución; sobre la avenida Constitución desde la costa hasta la Ruta 2; en avenidas como Jara, Tejedor y Libertad; y en calles como Tucumán, Ayolas y otro tramo de Brown.

En tanto, una etapa final apunta a conectar Roca hasta la costa, Tres Arroyos y 12 de Octubre, entre otros sectores.