Salvaje: ató a una mujer y a su hijo de 5 años para desvalijarles la casa por no pagar el alquiler

Un violento asalto ocurrió en el barrio Jaureche, en Paraná, Entre Ríos, cuando un hombre irrumpió en una vivienda por una ventana y sorprendió a una mujer y a su hijo de 5 años. El agresor estaba armado, los amenazó con un arma de fuego y los obligó a permanecer inmovilizados dentro de la casa. Luego los ató y amordazó para poder revisar la vivienda sin que pudieran pedir ayuda.

Según relataron las víctimas, el delincuente justificó el ataque diciendo que se quedaría con sus pertenencias como “pago” por una supuesta deuda de alquiler. Para intimidarlos aún más, también aseguró que su familia “mandaba” en el barrio. Durante el robo se llevó distintos objetos de valor, entre ellos electrodomésticos y muebles del hogar.

Un celular quedó secuestrado al considerarse de interés para la causa.

La mujer abandonó la casa por miedo a nuevos ataques

El nivel de violencia del episodio fue tal que, tras el asalto, la mujer decidió abandonar la vivienda por miedo a nuevas amenazas. Aunque dejó varias pertenencias en el lugar, optó por irse junto a su hijo para resguardar su seguridad. Posteriormente, radicó la denuncia ante la Policía para que se iniciara la investigación del caso.

Tras la presentación, intervino personal de la División Robos y Hurtos junto con efectivos de la Comisaría Duodécima. Con tareas de inteligencia lograron identificar a los sospechosos y la fiscalía ordenó tres allanamientos. En los operativos se recuperaron electrodomésticos y muebles robados, además de secuestrar un celular de interés para la causa. La investigación quedó caratulada como robo calificado y privación ilegítima de la libertad.