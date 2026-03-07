Recuperaron dos iPhone robados en el centro: los detenidos tienen 19, 18 y 16 años

Personal policial aprehendió en la tarde de este sábado a dos jóvenes y demoró a un menor de edad que robaron costosos celulares en el centro. Fueron a advertidos por los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

A partir del alerta al identificar el asalto en 20 de Septiembre y Belgrano, efectivos del Comando de Patrullas realizaron un operativo que permitió interceptar a los sospechosos en Misiones entre Belgrano y Moreno.

Los aprehendidos son dos jóvenes de 19 y 18 años, mientras que el tercer involucrado es un menor de 16. Durante el procedimiento, secuestraron los dos iPhone sustraídos a un adolescente de 17 años y a un comerciante.

En el caso intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso el traslado de los imputados mayores a la Unidad Penal N° 44 de Batán, con notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal.

Por su parte, respecto al menor de edad, tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, a cargo del fiscal Carlos Russo, quien ordenó la notificación de la formación de la causa y la posterior entrega a su padre.