Se metió 23 barras de chocolate bajo la ropa y lo atraparon

Un llamado al 911 permitió aprehender este martes a un hombre de 59 años que había guardado bajo sus prendas 23 barras de chocolate Kinder de un supermercado: fue notificado de la formación de una causa penal y recuperó la libertad.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas los que llegaron al establecimiento ubicado en Juan B. Justo y Santa Fe donde personal de seguridad descubrió al sujeto que había ocultado la mercadería por un valor de 118 mil pesos.

Tiene 59 años.

El hombre fue trasladado a la comisaría tercera donde se labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de la misma y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.