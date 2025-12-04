Asumieron las nuevas autoridades de la Federación de Estudiantes Secundarios

El viernes 28 de noviembre del corriente se llevaron a cabo las elecciones de la FES en el Galpón de ADUM (Agremiación Docente Universitaria Marplatense de la UNMdP), donde los estudiantes secundarios de toda la ciudad estuvieron convocados a plasmar su voto para definir el futuro de la conducción de su Federación. Hacia la tarde-noche del mismo día, ya se conocían los resultados que daban por triunfante a Renovar.

La lista está compuesta por estudiantes de diversos establecimientos educativos de la Ciudad: la Escuela Secundaria Nº2 “Tte. Félix Origone”, el Colegio Nacional Dr. Arturo Illia, dependiente de la UNMdP, Escuela de Educación Secundaria Nº24 “Manuel Belgrano”, la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº2, entre otros de gran relevancia en la organización estudiantil marplatense. Está encabezada por el Presidente del Centro de Estudiantes de la Secundaria Nº2, Jerónimo de Lorenzo, como Presidente electo, Elías Almirón, estudiante de la E.E.S.T Nº2, como Vicepresidente electo, Victoria Cuomo, estudiante del Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia, como Secretaria General electa y la Presidenta del Centro de Estudiantes del Secundario Nº24 “Manuel Belgrano”, Juana Villanueva.

La lista está encabezada por Jerónimo de Lorenzo

En comunicación con el Presidente electo, Jerónimo, nos comentó: “Vivimos tiempos donde la organización estudiantil secundaria necesita mayor injerencia en las decisiones de la ciudad”. También agregó a sus pares: “La crisis de la militancia estudiantil secundaria se debe atravesar con una renovación de prácticas e instituciones que vuelvan a ser amplias para representar”.

Por la tarde del lunes, la Federación realizó una reunión donde oficializaron la asunción de las nuevas autoridades y la presentación del balance de la gestión saliente.