Se mantiene la tendencia descendente: cómo estará la temperatura mañana en Mar del Plata

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) mañana, miércoles 4 de febrero, la temperatura en Mar del Plata continuará con la tendencia descendente. Durante toda la jornada la mínima será de 18°C, mientras que la máxima, que podría alcanzarse durante la tarde, será de 27°C.

En toda la jornada el cielo estará mayoritariamente nublado y durante la madrugada se registrará la temperatura más baja del día, que rondará entre los 13°C y los 22°C.

En la mañana se presentarán vientos del sector noreste, que alcanzarán su velocidad máxima entre la tarde y la noche con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La jornada parecerá transcurrir sin riesgo de precipitaciones, aunque hay un mínimo de 10% de posibilidades hacia las 19 horas.

En general, este miércoles podría ser un buen día de playa con temperatura cálida, pero no agobiante. Y al sol, lo veremos poco, pero estará ahí.