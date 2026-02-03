Se mantiene la tendencia descendente: cómo estará la temperatura mañana en Mar del Plata
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) mañana, miércoles 4 de febrero, la temperatura en Mar del Plata continuará con la tendencia descendente. Durante toda la jornada la mínima será de 18°C, mientras que la máxima, que podría alcanzarse durante la tarde, será de 27°C.
En toda la jornada el cielo estará mayoritariamente nublado y durante la madrugada se registrará la temperatura más baja del día, que rondará entre los 13°C y los 22°C.
En la mañana se presentarán vientos del sector noreste, que alcanzarán su velocidad máxima entre la tarde y la noche con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
La jornada parecerá transcurrir sin riesgo de precipitaciones, aunque hay un mínimo de 10% de posibilidades hacia las 19 horas.
En general, este miércoles podría ser un buen día de playa con temperatura cálida, pero no agobiante. Y al sol, lo veremos poco, pero estará ahí.
