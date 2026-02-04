Identifican a “soldaditos” que habrían participado del crimen de Joaquín Girard
El hecho ocurrió el 26 de septiembre pasado en el barrio Belgrano. Tras un operativo de saturación aprehendieron a un hombre por encubrimiento y notificaron a un joven de 21 años por el homicidio.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La realización de un operativo de saturación en jurisdicción de la comisaría undécima permitió este miércoles obtener avances en la investigación por el crimen de Joaquín Girard, asesinado a balazos en el barrio Belgrano hace más de cinco meses: en la casa de uno de los sospechosos hallaron una moto con pedido de secuestro activo y un joven de 21 años acusado de tener participación fue notificado de la imputación en su contra.
En el marco de la causa a cargo de la fiscal Florencia Salas, las actuaciones que hizo personal del Gabinete de Homicidios de la DDI permitió establecer que K.N.A., M.O.S, A.P y S.U.P. actuaban como “soldaditos” de varios puntos de ventas de droga y que tendrían alguna participación en el crimen registrado en Bouchard y Yapeyú.
Este miércoles, con la cobertura del operativo de saturación se allanaron varios domicilios y secuestraron una moto Honda XR 190L con dominio colocado y adulterado que posee un pedido de secuestro activo desde diciembre del año pasado, un casco y una campera. Allí aprehendieron a un hombre de 44 años por el delito de encubrimiento.
En otra de las viviendas identificaron a S.U.P. a quien notificaron de la formación de causa por homicidio agravado y secuestraron una moto Bajaj Rouser con pedido de secuestro, casi 300 mil pesos y celulares.
Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el joven de 21 años quedó en libertad y que es el mismo que subía publicaciones en redes sociales y filmadas con teléfono celular jactándose de algunos delitos: “Se dirigía hacia personal de la DDI en forma totalmente despectiva, despreciativa y ultrajante mientras exhibía dinero en una bolsa, decía que tenía varios celulares para que 'no se los pinchen' y que se 'las sabía todas'".
