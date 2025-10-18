“Esta noticia nos devastó”: Milena debe hacer un nuevo tratamiento contra una rara enfermedad y necesita ayuda

Desde el 2021 que Milena Di Scala (20) lucha contra el Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se forma en los huesos o en los tejidos blandos circundantes y que afecta con más frecuencia a adolescentes y adultos jóvenes. Debido a la complejidad de la enfermedad, la joven hace su tratamiento en el Hospital Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, lo que demanda numerosos gastos de dinero a su familia y sin la cobertura adecuada de la obra social.

“En febrero mi hija estaba en remisión porque venía de hacer un tratamiento 2 años atrás. Donde se había operado para sacarle un tumor y tuvo que hacer 6 ciclos de quimioterapia. Luego esperó para hacer otros estudios porque los órganos se agrandan por la irradiación. Hasta que empezó a sentir dolores y le practicaron un PET (tomografía por emisión de positrones) donde lamentablemente mostró que el tratamiento no dio buenos resultados”, contó Paula, la mamá de Milena.

En declaraciones a 0223, la mujer detalló que las imágenes detectaron “más nódulos en el hígado y ganglios linfáticos por lo que todo esto, nos devastó”.

“Ahora Milena deberá hacer otro tratamiento y eso hace que nuestra estadía en Buenos Aires se prolongue. Rezamos que este tratamiento está vez haga efecto”, dijo Paula.

Además que la familia debe asumir gastos de traslados y alquiler, tienen que afrontar cuestiones burocráticas de la obra social. “Osecac a veces demora en responder y ese dinero lo tenemos que poner de nuestro bolsillo. Nuestra situación es desesperante que conjuga emocionalmente incertidumbre y también la inestabilidad económica que afrontamos”, completó la mamá.

Quien pueda ayudar económicamente a la familia, cualquier sea la suma, puede depositar en la siguiente cuenta: