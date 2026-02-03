Le diagnosticaron cáncer a un niño de 2 años en Brasil: estaba con su familia de vacaciones

Las horas más angustiantes vive una familia chaqueña en Brasil después de que Felipe, su hijo de dos años, fuera diagnosticado con un neuroblastoma mientras se encontraban de vacaciones en Florianópolis. El menor tuvo que ser internado de urgencia en la terapia intensiva del Hospital infantil local, en grave estado.

Según Noticias Argentinas, el papá de Felipe, Iván Nicolás Adamczuk, contó que la familia llegó a Florianópolis el 24 de enero y apenas un día después, el niño comenzó a mostrarse decaído e irritable. Tras una primera atención en la guardia fue derivado al Hospital Infantil de Florianópolis, donde le realizaron estudios de alta complejidad.

Tras ello, se confirmó la presencia de tumores en el tórax, médula espinal, vejiga y la zona orbital izquierda. El traslado sanitario a la Argentina resulta imposible por el momento, debido al alto riesgo que implica su condición. Sin embargo, los médicos brasileños mantienen un canal de diálogo permanente con el Hospital Pediátrico de Resistencia para monitorear su evolución y definir los pasos a seguir con la quimioterapia.

Ante la necesidad de permanecer en Brasil por tiempo indefinido, la familia lanzó una campaña solidaria para costear los gastos de estadía. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias angelessolis.nx (titular María de los Ángeles Solís) o contactarse al teléfono 3625281397.