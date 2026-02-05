SUPLEMENTOS
Una argentina ganó el rosco de Pasapalabra en España y se llevó casi 3 millones de euros

Es oriunda de Quilmes y se transformó en la participante que se llevó el mayor valor acumulado.

Una argentina se ganó casi 3 millones de euros en Pasapalabra.

5 de Febrero de 2026 21:45

Por Redacción 0223

Rosa Rodríguez, una argentina oriunda de la localidad bonaerense de Quilmes ganó el "rosco" de Pasapalabra en España y se llevó 2.716.000 de euros. La concursante logró completar las 25 palabras de la prueba frente a su rival, Manu Pascual.

La argentina se convirtió en la ganadora que se llevó mayor porcentaje acumulado en la historia de Pasapalabra. Tras protagonizar un reñido duelo con su rival, la concursante logró completar las 25 palabras del desafío.

Hasta el momento "Rafa Castaño" había sido la persona que se había llevado el importe más alto del concurso con 2.272.000 euros. 

Aunque la gran ganadora de la noche fue Rosa, Pascual no se fue con las manos macías. De acuerdo con las reglas del concurso, el joven se llevó lo acumulado por sus victorias (161) y empates (129), una cifra que asciende a los 270.600 euros.

