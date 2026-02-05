Se perdió Tom y ofrecen una recompensa en dólares para encontrarlo

Tom se extravió en la zona de Faro Norte hace dos días.

Tom, un ovejero alemán "un poco viejito", como dicen sus dueños, se perdió en la zona Faro Norte de Mar del Plata en los últimos días. Su familia está desesperada por encontrarlo y comenzó una campaña de difusión en las redes.

Para inventivar a las personas que puedan aportar datos sobre el paradero del querido perrito, la familia ofrece una recompensa en dólares, de 500usd.

Como puede observarse en la imagen que difundió la familia, Tom es un ovejero alemán de pelaje frondoso marrón claro y negro, con el hocico oscuro y los ojos marrones.

A través de las redes sociales decenas de vecinos se sumaron a compartir la búsqueda, empatizando con la familia que perdió a Tom hace dos días y está transitando momentos de mucha angustia.

Si alguna persona tiene información útil para aportar, puede hacerlo a los teléfonos 2236142225 (Nati) o 2236000006 (Néstor).