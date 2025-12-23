Emiten alerta a corto plazo por fuertes tormentas

Alerta amarilla por tormentas fuertes en Mar del Plata: lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla a corto plazo por tormentas fuertes para Mar del Plata y la zona, vigente para la tarde de este martes, según informó el Municipio a través de sus canales oficiales.

De acuerdo al parte, se esperan lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, acompañadas por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Ante este escenario, desde la Municipalidad de General Pueyrredon difundieron una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos y evitar inconvenientes durante el fenómeno climático.

Entre las principales medidas, se solicita a los vecinos evitar circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario, y asegurar macetas, muebles u objetos sueltos en balcones, terrazas y patios que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, se recordó no sacar la basura fuera del horario permitido, para evitar obstrucciones en desagües pluviales que puedan agravar anegamientos.

En caso de emergencias, el Municipio indicó que se debe contactar a Defensa Civil (103) o al SAME (107).

Las autoridades pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a posibles actualizaciones del SMN mientras dure la alerta.