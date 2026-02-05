Alerta por billetes falsos: cómo detectar si son truchos

La Policía Federal Argentina emitió una advertencia a la población para prevenir la circulación de dólares falsos mediante una guía práctica de detección. A través de sus redes oficiales, la fuerza difundió la técnica de tres pasos básicos denominada "tocá, mirá y girá" para validar la autenticidad. Esta iniciativa busca que los ciudadanos puedan identificar rápidamente billetes apócrifos en operaciones cotidianas sin necesidad de herramientas complejas.

El primer paso consiste en tocar el billete para percibir la firmeza y el relieve característico del papel moneda original, especialmente sobre la figura del prócer. Al mirar a contraluz, deben aparecer nítidamente la marca de agua y el hilo de seguridad que contiene la inscripción del valor correspondiente. Finalmente, al girar la pieza, ciertos elementos como los números deben cambiar de color cobre a verde por el efecto de la tinta óptica.

El cambio de color y la textura son clave.

Qué se recomienda mirar para los pesos y euros

La advertencia se enmarca en la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Seguridad, que unifica criterios para detectar también pesos y euros falsificados en todo el país. Para el caso de la moneda nacional, se recomienda verificar la impresión calcográfica y los motivos de complementación frente-dorso que se alinean perfectamente a contraluz. En los euros, el relieve lateral y la ventana con retrato son los principales elementos de seguridad que las fuerzas federales sugieren controlar.

Esta medida coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos tiene como fin último combatir el lavado de dinero y proteger la fe pública. Según las autoridades, la circulación de billetes truchos impacta negativamente en la economía formal y socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones financieras. Al fortalecer la prevención, se espera reducir los delitos de falsificación y contrabando que afectan la estabilidad del mercado cambiario local.