Andaba semidesnudo en el centro y rompió el vidrio de una camioneta

El hombre había provocado roturas a un auto en Diagonal Alberdi y Córdoba.

Un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre semidesnudo provocando desmanes en el centro terminó con la aprehensión de un joven de 19 años que había roto el vidrio de una camioneta.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la zona de Diagonal Alberdi y Córdoba que había roto uno de los vidrios de la camioneta Nissan estacionada en el lugar.

El sujeto estaba en el interior del rodado y estaba revisando el habitáculo con diversos objetos en sus manos.

En las inmediaciones se halló envuelta en una prenda de vestir una réplica de arma de fuego tipo revólver, de utilería. Dentro del vehículo se constató la presencia de una piedra que habría sido utilizada para provocar la rotura del cristal y debajo del mismo estaban dos cajas de herramientas pertenecientes al propietario.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por el delito de tentativa de robo y la restitución de los objetos al damnificado.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.