Destrozos e imágenes impactantes del temporal
Caídas de árboles y postes de luz, en medio de una tormenta que sorprende a los vecinos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El fuerte temporal que azota a Mar del Plata dejó múltiples destrozos en distintos puntos de la ciudad, con caída de árboles, postes y situaciones de riesgo que fueron registradas por lectores de 0223.
Uno de los episodios ocurrió en Ayacucho, entre Primero de Mayo y Marconi, donde varios árboles cayeron y bloquearon completamente la calle, generando complicaciones para la circulación.
Allí un árbol de gran tamaño bloqueó el tránsito durante algunas horas y asustó a los vecinos con un gran estruendo durante su caída. Finalmente, fue retirado por personal de Defensa Civil y Emsur.
Otro de los puntos afectados fue la zona de la vieja terminal, en Gascón y Sarmiento. En ese punto, un árbol de gran porte se desplomó y cayó sobre un auto, provocando daños materiales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
Además, vecinos de distintos barrios de la zona sur informaron la caída de postes de luz y telefonía en al menos tres sectores de la zona sur (que continúa con cortes de energía eléctrica), lo que generó preocupación por posibles cortes de servicios y riesgos en la vía pública.
Las imágenes que llegaron a la redacción también muestran el impacto del temporal en la costa, donde se pudo observar la intensidad de las ráfagas y la llegada de la tormenta desde el mar, en un escenario marcado por el viento y la baja visibilidad.
El fenómeno se da en el marco de un alerta naranja vigente para Mar del Plata, con pronóstico de tormentas fuertes, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos. Ante este panorama, se recomienda evitar circular por zonas arboladas o con estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
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