Destrozos e imágenes impactantes del temporal

El temporal generó algunas complicaciones en distintas zonas de Mar del Plata. Foto: 0223.

El fuerte temporal que azota a Mar del Plata dejó múltiples destrozos en distintos puntos de la ciudad, con caída de árboles, postes y situaciones de riesgo que fueron registradas por lectores de 0223.

Uno de los episodios ocurrió en Ayacucho, entre Primero de Mayo y Marconi, donde varios árboles cayeron y bloquearon completamente la calle, generando complicaciones para la circulación.

En Ayacucho entre Primero de Mayo y Marconi varios árboles cayeron y bloquearon completamente la calle.

Allí un árbol de gran tamaño bloqueó el tránsito durante algunas horas y asustó a los vecinos con un gran estruendo durante su caída. Finalmente, fue retirado por personal de Defensa Civil y Emsur.

Otro de los puntos afectados fue la zona de la vieja terminal, en Gascón y Sarmiento. En ese punto, un árbol de gran porte se desplomó y cayó sobre un auto, provocando daños materiales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

El temporal generó algunas complicaciones en distintas zonas de Mar del Plata. Foto: 0223.

La zona de la Vieja Terminal también se vio afectada.

Además, vecinos de distintos barrios de la zona sur informaron la caída de postes de luz y telefonía en al menos tres sectores de la zona sur (que continúa con cortes de energía eléctrica), lo que generó preocupación por posibles cortes de servicios y riesgos en la vía pública.

Varios barrios del sur continúan sin servicio de energía eléctrica.

Las imágenes que llegaron a la redacción también muestran el impacto del temporal en la costa, donde se pudo observar la intensidad de las ráfagas y la llegada de la tormenta desde el mar, en un escenario marcado por el viento y la baja visibilidad.

El fenómeno se da en el marco de un alerta naranja vigente para Mar del Plata, con pronóstico de tormentas fuertes, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos. Ante este panorama, se recomienda evitar circular por zonas arboladas o con estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.