Horror y misterio: dos chicos encontraron a su mamá asesinada y a su pareja ahorcada

Un estremecedor episodio de violencia sacudió la tranquilidad del barrio San Calixto, en la zona sur de la capital salteña, durante la tarde de ayer. El hallazgo se produjo cuando dos menores de edad regresaron de sus actividades escolares y se toparon con una escena dantesca dentro de su propio hogar. La conmoción se apoderó de los vecinos de Parque La Vega ante los gritos desesperados de los niños, quienes pedían auxilio de manera inmediata. Los testigos presenciales describieron un clima de profundo dolor y desesperación mientras intentaban asistir a los pequeños sobrevivientes en shock.

La principal hipótesis que maneja la Unidad de Femicidios indica que se trataría de un asesinato seguido de un posterior suicidio del agresor. Dentro de la vivienda, el personal policial y sanitario confirmó el deceso de una mujer de 41 años con signos evidentes de una muerte violenta. A pocos metros de la víctima, su pareja fue encontrada sin vida en una situación que refuerza la línea investigativa de la Justicia local. La fiscal María Luján Sodero Calvet tomó intervención directa para coordinar los peritajes necesarios y resguardar la integridad de todas las pruebas.

Los testigos describieron un clima de desesperación.

Buscan determinar la hora y mecánica del fallecimiento

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense para determinar mediante las autopsias la mecánica exacta y la hora del fallecimiento de ambos. Durante el operativo, la tensión escaló cuando familiares y allegados intentaron ingresar por la fuerza a la vivienda custodiada por los equipos del CIF. Los peritos trabajaron durante varias horas en la recolección de indicios y testimonios que permitan reconstruir las horas previas a la tragedia familiar. El hecho vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de las víctimas y la urgencia de protocolos de protección efectivos.

El impacto social del caso dejó a la comunidad sumida en el silencio y la indignación por la desprotección de los menores involucrados. Organizaciones que luchan contra la violencia de género en la provincia manifestaron su repudio y exigen justicia por la madre asesinada en su domicilio