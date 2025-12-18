Crisis en el cemento: una consultora privada les dijo que podían producir con menos empleados y despidieron a seis trabajadores

Operarios de la empresa de cemento con base en Olavarría en una asamblea convocada por el gremio de AOMA.

En la planta de la empresa Cementos Avellaneda en la ciudad de Olavarría se viven momentos de tensión luego del despido de seis trabajadores. Ante la determinación de la firma, el gremio Asociación Obrero Minera (Aoma) inició una medida de fuerza que incluyó la paralización de varias operaciones. Los problemas en ese sector y en el de la minería se acentúan desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.

Desde el sindicato celebraron una asamblea para pedir por la reincorporación de los empleados y explicaron que desde hace años existen instancias internas entre la empresa y el gremio para definir la cantidad de empleados necesarios en cada sector de la fábrica.

“Desde hace un tiempo venimos con reuniones privadas porque no se están cumpliendo las actas y fuimos nuevamente a una instancia administrativa donde acordamos nuevamente los términos y la suma de personal en algunas áreas”, expresó el secretario general de AOMA a nivel nacional, Alejandro Santillán, en una nota difundida por el medio Verte.

Según contó el dirigente, luego de un relevamiento con una consultora privada, la firma expuso que la producción podría funcionar normalmente con una reducción de seis empleados.

“Esto fue lo que termina desencadenando la situación que estamos viviendo, donde no estamos de acuerdo y exigimos a la empresa que repongan a los trabajadores que despidió”, apuntó Santillan sobre las desvinculaciones.

Frente a este panorama desde AOMA iniciaron una medida de fuerza que paralizó la planta de la empresa en su totalidad y contó que ya realizaron una presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

“Entendemos que hay una gran baja en la producción y que algunos sectores están paralizados pero nosotros siempre buscamos el diálogo para no llegar a los despidos, como vacaciones, suspensiones, un montón de herramientas para que se conserven los puestos de trabajo de los compañeros”, apuntó el gremialista.

Finalmente Santillán apuntó contra los directivos de la firma y no dudó en asegurar que “actuaron de mala fe porque no cumplen con los compromisos asumidos como lo tendría que hacer una empresa seria”.

La respuesta de la empresa

Ante las medidas de fuerza adoptadas por Aoma, desde Cementos Avellaneda desmintieron “enfáticamente que exista una reestructuración, o recorte de personal en curso”.

En un comunicado enviado a los medios indicaron que “el secretario de la seccional de AOMA Olavarría miente y somete a los más de 400 trabajadores de la fábrica a los que dice defender, y a toda la comunidad, a una situación extorsiva que pretende extender en el tiempo”.