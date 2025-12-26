Increíble: murió atragantado con pan dulce mientras festejaba Navidad con sus padres

Sus familiares y amigos destacaron la rapidez con la que sucedieron los hechos.

Durante la celebración de Nochebuena en Turín, Italia, un hombre de 47 años falleció al atragantarse con un trozo de pan dulce con fruta. El incidente ocurrió alrededor de las 14.30 en el barrio Borgo Nuovo de Settimo Torinese, mientras compartía la comida con sus padres. Los familiares intentaron socorrerlo y llamaron a los servicios de emergencia, pero los paramédicos solo pudieron constatar su muerte por asfixia accidental.

El hombre fue identificado como Giovanni Lopez y, según el informe del forense de la ASL To4, presentaba obstrucción en las vías respiratorias provocada por el panettone y mandarina que estaba consumiendo. La tragedia generó conmoción entre sus familiares y vecinos, quienes relataron la rapidez con la que se desarrollaron los hechos. Los Carabineros confirmaron que no hubo intervención criminal ni negligencia directa, calificando el hecho como accidente doméstico.

Alerta de los expertos por atragantamientos en las Fiestas

Los atragantamientos tienden a incrementarse durante las festividades navideñas debido a tradiciones que implican consumir alimentos típicos como uvas, frutos secos, turrones o caramelos duros. Su textura, forma o tamaño puede provocar obstrucciones en la tráquea si no se mastican correctamente o se ingieren apresuradamente. Por ello, pediatras y expertos en salud recomiendan extremar cuidados, cortar alimentos en trozos y vigilar especialmente a los niños pequeños.

Estos accidentes, aunque parecen poco frecuentes, representan una de las causas principales de emergencias domésticas en contextos familiares y festivos. La atención compartida entre la comida y la interacción social puede aumentar el riesgo, especialmente en niños de 1 a 5 años. Los especialistas subrayan la importancia de conocer maniobras de rescate, como la Heimlich, para prevenir tragedias similares en el hogar durante las celebraciones.