Murió Catherine O’Hara, la mamá de Mi Pobre Angelito

Lo informó TMZ y lo confirmó el agente de la actriz.

La actriz Catherine O’Hara murió en Los Ángeles a los 71 años. Lo anunció TMZ y lo confirmaron los agentes de la prestigiosa intérprete, reconocida por su rol en "Mi pobre angelito" como madre de Kevin McCallister.

Sobre las causas de su fallecimiento, trascendió que cursó una breve enfermedad. Los medios informaron que una ambulancia acudió a su casa de Brentwood tras un llamado de emergencia durantela madrugada y que poco después fue trasladada a un hospital.

La actriz estaba participando de diferentes proyectos y, en esa línea, el próximo martes iba a presentarse en un evento de la segunda temporada de The Studio en Santa Mónica.

Catherine O’Hara fue también escritora y guionista. Sin embargo, la fama y el reconocimiento mundial le llegó a través de sus mejores personajes: Kate McCallister de Mi pobre angelito, Delia Deetz en Beetlejuice, Moira Rose en Schitt’s Creek y la más reciente, Patty, de la serie The Studio.