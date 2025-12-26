En Breve, el ciclo que llega a Mar del Plata con seis obras

Se trata de seis comedias diferentes interpretadas por elencos marplatenses y uno invitado de Caba.

El ciclo de obras cortas “En Breve”, escrito y dirigido por Nacho Iribarne, desembarca en Mar del Plata para la temporada 2026 con seis comedias diferentes, interpretadas por elencos marplatenses y un elenco invitado de CABA.

Cada obra propone un universo propio atravesado por el humor, la actualidad y la mirada creativa del director, consolidando un formato ágil y dinámico pensado para que el público viva múltiples historias en una misma programación.

Con funciones durante enero y febrero en el teatro El Telón (España 1839), “En Breve” presenta un abanico de estéticas que van desde la comedia de enredos hasta la sátira de época, combinando ritmo, absurdos, costumbrismo y musicalidad.

Fechas

Viernes de enero y febrero – 20:30 hs

Sábados 10 y 24 de enero – 22:30 hs

Las obras

Más que Buenos Vecinos

Comedia de enredos

Lo que prometía ser una noche perfecta para una pareja se descontrola cuando una vecina irrumpe con un problema inesperado.

Fechas: 10, 16, 24, 30 de enero – 13 de febrero.

El Testamento de Juana

Comedia dramática

Dos hermanas regresan a su antigua casa para escuchar el testamento de su madre. Entre revelaciones, tensiones y espiritismo, deberán enfrentar más de lo que esperaban.

Fechas: 9, 23, 30 de enero – 6 de febrero.

CÓDIGO ROJO: Cirugía Asistida

Absurdo

Durante una cirugía, la doctora olvida el procedimiento y recurre a una Inteligencia Artificial. El quirófano se transforma en un caos desopilante entre errores, búsquedas en Google y un paciente al borde del colapso.

Fechas: 10, 16, 24, 30 de enero – 13 de febrero.

Felisa Me Muero

Comedia costumbrista

Una familia espera la medianoche del Año Nuevo… hasta que un giro inesperado desata un caos tan familiar como inevitable.

Fechas: 9, 16, 23 de enero – 6 y 13 de febrero.

La Foto Marplatense

Comedia de época / sátira

Verano de 1920 en La Bristol: una familia “de sociedad”, un bañero desbordado y un vendedor excéntrico convierten la playa en un despropósito inolvidable.

Fechas: 9, 16, 24, 30 de enero – 6 de febrero.

LAVE-YA – Esto No Es Un Musical

Comedia musical / parodia

Una lavandería se convierte, sin explicación, en un musical caótico del que nadie puede escapar.

Fechas: 10, 23, 24 de enero – 13 de febrero.