Enfrentamiento a cuchillazos en el semáforo: identificaron a los cuidacoches y secuestraron las armas

El conflicto se habría desatado porque uno le exigió la propina de un conductor que había estacionado en la zona.

A partir de la difusión del video de dos cuidacoches peleando a cuchillazos en plena avenida Luro, los efectivos policiales de la Comisaría Primera identificaron a los involucrados y secuestraron las armas utilizadas.

Luego de las tareas de reconocimiento y recorridas preventivas, los agentes consiguieron visualizar a uno de los "trapitos", al que identificaron y le incautaron un destornillador plano y un hierro tipo faca de 45 centímetros con punta.

Además, también establecieron la identidad del segundo involucrado, que se trata de un hombre de 28 años en situación de calle.

En el hecho intervino la UFI N° 1, a cargo de fiscal Florencia Salas, quien dispuso la formación de la causa por averiguación de ilícito, la notificación de los imputados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su posterior libertad.

Los elementos secuestrados a uno de los cuidacoches.

Tal como informó 0223, los hombres se enfrentaron a cuchillazos en el mediodía de este martes en un semáforo ubicado en España y la avenida Luro, frente a los conductores que esperaban la luz verde para avanzar y los peatones que recorrían la zona.

Según un testigo que se comunicó con este medio, los sujetos discutían "por el lugar de la calle", cuando uno le exigió al otro "la propina de un auto" y este se la negó porque "estaba en la otra esquina". En ese momento iniciaron los insultos que culminaron en la confrontación.