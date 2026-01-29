Creció la demanda de gente en situación de calle: "Les aumentan el alquiler en temporada y no lo pueden pagar"

El Hogar de Nazaret atraviesa el verano con su capacidad completa y advierten que creció la demanda de personas en situación de calle, no solo de quienes llegan desde otras ciudades en busca de trabajo, sino también de vecinos de Mar del Plata que no pueden sostener un alquiler por los aumentos propios de la temporada.

Así lo explicó Zuzay Navarro, trabajadora social del Hogar de Nazaret, en diálogo con Extra (102.1), donde detalló cómo se intensifica el trabajo durante los meses estivales, una época que suele asociarse erróneamente con menor demanda social.

“El número de personas que pueden dormir en el hogar es de 45 plazas y es el mismo durante todo el año. En este momento estamos con la capacidad llena y hay muchas personas que siguen necesitando ingresar”, señaló.

Según explicó, durante el verano llegan personas de otras localidades que vienen a buscar trabajo y permanecen pocos días, pero este año se repite una situación que ya se había observado en temporadas anteriores: muchos no logran insertarse laboralmente. “Vienen con la expectativa de hacer una diferencia y eso no se está dando”, indicó.

Además, remarcó que también aumenta la demanda de personas que viven en Mar del Plata y que durante el resto del año logran sostener una habitación o pensión, pero quedan en la calle cuando suben los costos por el turismo. “Son personas que durante el año pueden solventar un techo, pero en verano vuelven a quedar en calle”, remarcó.

Uno de los momentos más difíciles, reconoció Navarro, es cuando deben rechazar ingresos por falta de espacio. “La parte más fea es decirle a alguien que llega a la puerta del hogar que no hay lugar, sabiendo que probablemente pase la noche en la calle”, afirmó.

En cuanto al trabajo cotidiano, explicó que al ingresar se realiza una entrevista inicial y que en esta época del año el foco está puesto en acompañar la búsqueda laboral. “Estamos trabajando mucho en armar currículums, reconstruir historias laborales y detectar oficios”, explicó.

Navarro destacó además que el Hogar de Nazaret articula permanentemente con el Municipio, el sistema de salud y otras instituciones, ya que el espacio funciona solo durante la noche. “Durante el día articulamos con centros comunitarios y otros dispositivos para que las personas tengan contención y acompañamiento”, señaló.

Cómo es el perfil poblacional

Respecto a los perfiles que asisten al hogar, indicó que predomina la población joven, tanto varones como mujeres adultas, y advirtió que no cuentan con espacios para familias, ya que el hogar es para mayores de 18 años. “Cada vez hay más familias en situación de calle y no hay dispositivos suficientes para contenerlas”, alertó.

Finalmente, la trabajadora social convocó a la comunidad a colaborar. “El hogar funciona principalmente gracias a personas voluntarias que cocinan, preparan la merienda y el desayuno. Toda ayuda suma”, expresó. Quienes deseen colaborar pueden acercarse a partir de las 18 con alimentos, elementos de higiene, ropa de cama o para sumarse como voluntarios.