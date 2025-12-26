Video: le robaron la moto en menos de tres segundos y quedó desolado

Un robo que quedó registrado a través de las cámaras de seguridad de un comercio llamó la atención este 25 de diciembre por la rapidez con la que se cometió: los delincuentes le llevaron la moto en menos de tres segundos.

La situación le arruinó la Navidad a un pobre chico que circulaba por Calabria y Pérez Bulnes, en el corazón del barrio Punta Mogotes, donde los vecinos aseguran que los robos "son constantes" y que ya no saben "qué hacer".

Sobre las 19 del jueves, cuatro sujetos abordaron a un joven que debió entregar rápidamente su rodado. La maniobra fue tan veloz que no le dio tiempo ni a correr.

"El chico se quedó ahí", contó el dueño del negocio que brindó a 0223 las imágenes de sus cámaras. Su gesto de desolación es absoluto. "Se tuvo que ir a tomar el colectivo para volver", deslizaron.

Este hecho se suma a los tantos denunciados por los vecinos y comerciantes de la zona que reclaman mayor presencia policial. En particular, no sólo la velocidad llama la atención sino que se perpetró a plena luz del día. "Ya no se puede andar ni siquiera de tarde", aseguraron los vecinos a este medio.