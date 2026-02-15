Escándalo en Cancillería: le pagan $200.000 por hora a la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

Le pagan $200.000 por hora a la esposa de Sturzenegger por clases de inglés.

La Cancillería de la Nación contrató a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés al personal diplomático, pero la titular de la institución es María Josefina Rouillet, la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger intervino la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quienes dieron el aval para la contratación después de plantear un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa, por el cual las partes se comprometen a no solicitar ni aceptar dinero o cualquier tipo de dádiva derivada del vínculo.

Sin embargo, el contrato asciende a poco más de $113 millones y abarca el dictado de clases y cursos para un total de 132 agentes del Estado, a capacitar desde marzo a noviembre de este año.

Según informó Noticias Argentinas, la disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, y el acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente.

La modalidad de los cursos y los pagos estipulados

La modalidad de los cursos que está prevista es la presencial. Los cursos se desarrollarán con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.

El servicio incluye la plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como la provisión de bibliografía 2026, con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.

La carga horaria total del dictado de clases establecida en el contrato es de 594 horas. Si se divide el monto total adjudicado ($114.044.133) por las 594 horas de cursada neta, el resultado arroja que el Ministerio de Relaciones Exteriores le pagará $191.993 al Instituto de Inglés por cada hora presencial.