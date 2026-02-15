La familia de Lucas Larroque marchó para pedir justicia: "El que hizo semejante atrocidad que no salga nunca más"

En la jornada de hoy tuvo lugar en Batán una marcha de allegados, familiares, amigos y vecinos de Lucas Larroque, el joven de 30 años que murió la semana pasada después de una golpiza en la puerta del local bailable "Momentos".

El entorno del joven reclamó justicia para que los responsables de su muerte paguen las consecuencias. La marcha llegó hasta el lugar donde Larroque falleció, tras la patada en la cabeza que le dio Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, único detenido por la causa.

En aquella vereda, las personas que se convocaron para recordar a Lucas y exigir justicia desplegaron una ceremonia de velas. En un emotivo acto, que contó con la participación de decenas de personas, tomaron la palabra algunos de los familiares del joven fallecido.

Recientemente, Rocío Carrizo, la viuda de Larroque, dialogó con 0223 y contó que estaban "hechos pedazos". "El papá de Lucas está muy mal, su hermana está muy mal, su madre. Perdieron un hijo, perdieron un hermano, perdieron un tío. Mi hijo perdió a su papá por unas lacras. Lo único que espero es que se haga justicia, que la persona que le hizo semejante atrocidad no salga nunca más", expresó.

Qué pasó con Lucas Larroque

Según el relato de los testigos, todo comenzó el pasado domingo con una discusión entre mujeres que escaló rápidamente y tuvo la intervención de varones adultos. En esa línea, Lucas Larroque se acercó para intentar frenar la situación, porque una de las hijas de Rocío estaba involucrada y había sido golpeada en medio de los disturbios.

Poco antes de las 7 de la mañana en la vereda del local bailable Lucas fue atacado por detrás con una trompada que lo derribó. Tras ello, ya en el piso y semiinconsciente, recibió una violenta patada en la cabeza, que lo mató en el acto.

La agresión fue presenciada por decenas de personas y muchos de ellos grabaron con sus celulares el momento en que el agresor corre hacia la víctima y la golpea, cuando ya estaba inmóvil: una crueldad pocas veces vista.



