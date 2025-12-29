Círculo rompió el silencio con una bomba para el Federal A

A fuego lento, en silencio, sin que se filtrara nada, Cïrculo apuntó al técnico que pretendía para la próxima temporada y lo cerró. Sin rumores a la vista, mientras Kimberley en mayor medida y Alvarado de a poco empezaban a anunciar refuerzos, el "Papero" estaba trabajando por lo bajo y concretó la llegada de Mariano Charlier, el exentrenador de Aldosivi para conducir al equipo en el Torneo Federal.

El marplatense de 51 años necesitaba trabajar y, más allá de bajar desde Primera División, no dudó en dar un paso para tomar impulso, para tratar de hacer la mejor campaña posible con el conjunto de Otamendi y después seguir creciendo. Con más de 20 partidos en la máxima categoría, ahora tiene una nueva aventura en el Federal.

Lo conoce como ayudante de campo cuando era Argentino A. Acompañó en Unión al "Gancho" Marcelo Zwicker, tras surgir en su Independiente de Mar del Plata donde jugó, dirigió inferiores e hizo un buen proceso en Primera División tras ese paso por el "celeste".

Después se fue a Aldosivi y fue pieza clave en el proyecto juvenil del "tiburón", fue coordinador, técnico, estuvo a cargo de la Reserva y fue cinco veces interino. Su última experiencia fue buena y le valió la confirmación como entrenador principal, con puntos importantes que, al final, terminaron ayudando a la permanencia.

