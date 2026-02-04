Más jerarquía para Alvarado: llegó otro refuerzo y crece la ilusión en el Federal A

Alvarado continúa reforzándose con el objetivo claro de ser protagonista en el Federal A y este miércoles confirmó una incorporación importante: Tomás Federico es nuevo jugador del “Torito”. El mediocampista ya se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Pablo Martel y empieza a meterse de lleno en la dinámica del equipo marplatense, que apunta alto en la temporada.

Federico nació en Rafaela el 18 de mayo de 1998 y llega desde Güemes de Santiago del Estero, donde disputó 30 partidos en la última edición de la Primera Nacional. En el “Gaucho” tuvo un paso positivo, con continuidad y protagonismo, algo que Alvarado valora especialmente pensando en un torneo largo, exigente y muy físico como el Federal A.

Con 28 años, el nuevo refuerzo del “Torito” ya cuenta con un recorrido importante en el ascenso argentino. Conoce la divisional como pocos: acumuló más de 100 partidos entre Unión de Sunchales y Belgrano de San Francisco, dos clubes emblemáticos del interior, donde se formó en la competencia y ganó oficio en canchas siempre complicadas.

Sus inicios se dieron en 9 de Julio de Rafaela, donde comenzó a mostrar condiciones que rápidamente llamaron la atención. Ese crecimiento le permitió dar el salto a San Martín de Tucumán, club con el que llegó a debutar en Primera División. Nada menos que cinco partidos disputó en la máxima categoría, con un estreno especial: fue ante River, en el Monumental, una experiencia que marca a cualquier futbolista.

Además de su paso por el fútbol argentino, Federico también sumó una experiencia en el ascenso italiano, un dato que le aporta un plus a su perfil. Ese recorrido internacional le permitió incorporar conceptos tácticos y una mayor lectura de juego, aspectos que pueden ser clave para Alvarado en partidos cerrados y de mucha fricción.