Detuvieron a 10 guardias mujeres de la cárcel acusadas de una golpiza contra un interno trans

El fiscal de Instrucción José Mana ordenó la detención de diez guardias mujeres acusadas de agredir a un interno trans en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3) del Complejo de Bouwer, en Córdoba.

La denuncia fue radicada por el interno trans, quien se encuentra alojado en el pabellón femenino del penal. Según señaló Perfil Córdoba, el hecho ocurrió el pasado 23 de noviembre, cuando el interno, que originalmente había ingresado como mujer a la cárcel y luego se autopercibió varón, fue trasladado esposado a una sala donde, según su relato, sufrió una golpiza por parte de varias guardias.

La denuncia, realizada por la víctima ante la jefa del SPC, Carolina Funes, dio lugar a un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad instaladas en diferentes sectores del establecimiento. Tras la revisión de las imágenes, Funes decidió activar la intervención de la Fiscalía a cargo de Mana, quien inició la investigación.

La pesquisa apuntó a que las agresoras eran todas guardias femeninas, en su mayoría con años de experiencia en el servicio penitenciario. Las acusadas enfrentan cargos graves por el abuso de poder y la violencia institucional.

En las últimas horas, se libró la orden de captura para las responsables. Hasta el momento, ocho de las guardiacárceles han sido detenidas, mientras que se continúa con la búsqueda de las dos restantes. La investigación sigue en curso para esclarecer los detalles de lo ocurrido y determinar las responsabilidades de cada una de las implicadas.