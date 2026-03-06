Empleada de un almacén se resistió a un robo: un delincuente aprehendido

Un hombre de 35 años fue aprehendido después de no poder robar un comercio del macrocentro de Mar del Plata. El sujeto se encontró con la resistencia de una empleada y tuvo que abortar su misión.

El hecho se registró en un comercio llamado "Atlantic Market" ubicado en Arenales al 2200, donde el sujeto amenazó a una empleada de 59 años e intentó sustraer mercadería.

Sin embargo, la trabajadora se resistió y el delincuente tuvo que huir. Tras una breve persecución, fue reducido en Tucumán y Brown por personal policial que se encontraba en el playón de Tribunales.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de una causa por el delito de robo en grado de tentativa y amenazas y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.