Belleza en la Costa Atlántica: la única playa argentina donde el sol sale y se pone en el mar

Monte Hermoso se destaca como uno de los destinos más fascinantes de la costa bonaerense gracias a una particularidad geográfica única en el país. Por su ubicación de este a oeste, es la única playa argentina donde es posible observar tanto la salida como la puesta del sol sobre el horizonte marino. Este fenómeno natural regala postales inolvidables con tonos dorados e índigos que atraen a miles de turistas cada año en busca de amaneceres y atardeceres mágicos.

Otro de los grandes diferenciales de este balneario es la temperatura de su agua, la cual suele ser hasta 5 grados más cálida que en el resto de la Costa Atlántica. Sus playas cuentan con una extensión de 32 kilómetros de arenas finas y un declive suave, lo que garantiza un entorno seguro y confortable para el disfrute de todas las familias. Esta calidez marítima convierte a la localidad en un punto predilecto para quienes prefieren baños prolongados sin el frío intenso.

Las principales actividades que se pueden hacer en Monte Hermoso

Entre sus atractivos históricos sobresale el Faro Recalada, que con 67 metros de altura se posiciona como el más alto del litoral marítimo argentino. Los visitantes pueden subir sus 293 escalones para acceder a un mirador con vistas panorámicas increíbles hacia los Médanos Blancos y la inmensidad del océano. Además, la cercana Laguna Sauce Grande ofrece un espacio ideal para la pesca deportiva y actividades náuticas, complementando la variada oferta recreativa de la región durante el verano.

Para los interesados en la historia y la cultura, las excursiones al yacimiento arqueológico de Pehuén Co permiten descubrir huellas humanas y fósiles de hace 7.000 años. La ciudad también cuenta con una infraestructura completa que incluye casinos, teatros con obras de renombre nacional y una amplia propuesta gastronómica frente al mar. El acceso se realiza por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 605, donde el desvío por la ruta provincial 78 conduce directamente al centro de este paraíso costero.