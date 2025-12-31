Memes que dominaron internet en 2025: de Minecraft a la 'kiss cam' de Coldplay

El año 2025 estuvo marcado por una variedad de memes que capturaron la atención de millones de usuarios en redes sociales y plataformas digitales. Estos contenidos humorísticos reflejaron momentos destacados de la cultura popular y la vida cotidiana, convirtiéndose en una forma de expresión digital muy popular.

Uno de los memes más difundidos fue una ilustración relacionada con la película de Minecraft, la cual coincidió con el estreno del filme en los cines. La imagen ganó popularidad a raíz de la crítica generalizada que recibió la cinta: aunque fue vista como un éxito comercial y entretenida para el público general, muchos aficionados del videojuego expresaron su decepción por la adaptación.

En la red social TikTok, el término "Holy f—ing airball" se destacó como un meme recurrente. Esta expresión en inglés, originaria de Estados Unidos, hace referencia a un fallo garrafal en el baloncesto cuando un jugador no logra tocar ni el tablero ni el aro al lanzar la pelota. Los usuarios utilizaron esta frase para hacer humor sobre situaciones donde la expectativa no se cumple, mostrando fallos épicos y frustraciones en videos cortos.

El 16 de junio de 2025, un evento en un concierto de la banda Coldplay se volvió viral y generó una ola de memes. Una pareja captada por la "kiss cam" se mostró incómoda y escondió su rostro tras verse en las pantallas gigantes. Posteriormente, se reveló que ambos estaban casados y mantenían una relación extramatrimonial, lo que disparó la viralización del momento. La escena se volvió tan popular que en otros eventos se adaptó la dinámica, sustituyendo el tradicional beso por situaciones humorísticas, conocida como la "Coldplay kiss cam".

Otra tendencia en TikTok fue el uso de la canción "Jet2 Holiday Jingle", originalmente de un anuncio publicitario de una aerolínea que promocionaba vacaciones perfectas. Los usuarios, sin embargo, la emplearon para mostrar videos con experiencias frustradas, accidentes cómicos y situaciones contrarias a la idea de unas vacaciones ideales.

En febrero, mes dedicado al amor y la amistad, surgió un meme basado en la frase "perdónenme, pero no acepto", proveniente de una boda que fue interrumpida abruptamente cuando la novia decidió no casarse. Esta expresión rápidamente conquistó a los internautas, quienes la replicaron en diversos contextos con un tono humorístico.

Estos ejemplos reflejan cómo los memes en 2025 sirvieron para canalizar la creatividad y el humor en torno a eventos culturales, comerciales y sociales, consolidándose como un fenómeno clave en la comunicación digital contemporánea.