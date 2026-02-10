Sorprendieron a la abuela en el cumpleaños, pero su emoción se pasó dos pueblos: "Se desmaya"

Una escena de ternura y susto inundó las redes en los últimos días, después de que una joven, Brisa Manzione, publicara en Tik Tok el video de un festejo sorpresa que junto a su familia le organizaron a la abuela.

Con la intención de sorprenderla, los familiares grabaron la reacción de la mujer cuando corearon el "feliz cumpleaños" entre todos. La abuela llegaba de hacer las compras y se emocionó al verlos cantándole. Tanto, que se desmayó. “El cumple sorpresa terminó en miedo. Mientras grababa a mi abuela, se desmayó”, escribió Brisa en la descripción del video.

Si bien la familia tuvo la intención de regalarle un momento especial, la emoción de la abuela fue tan intensa que todo terminó en un gran susto. “Ay, se desmayó”, se le escucha decir a la nieta que estaba filmando la escena. “Nos dio sorpresa, felicidad y drama”, comentaron los usuarios.

Afortunadamente, la mujer se compuso al poco tiempo y pudo disfrutar de la sorpresa de sus familiares. En la cuenta de TikTok @briza_manzione mostraron cómo continuó la celebración: "La pasó hermoso y está super bien. Mi abuela es así, se emociona y se desmaya, no hay muchos videos porque estuvimos de quinta y pileta 10hs... Estuvo muy feliz".