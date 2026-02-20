Su madre lo abandonó y lo criaron con un peluche: la historia de Punch, el monito que conmueve al mundo

El monito "Punch" llegó al mundo el 26 de julio del 2025 en el zoológico de Ishikawa, en Japón. Desde el primer momento su historia fue particular, ya que su madre lo abandonó y el equipo de cuidadores asumió la tarea de alimentarlo a mano y cuidarlo en sus primeros pasos.

Lejos de criarlo en aislamiento, los cuidadores de Punch decidieron mantenerlo cerca de la tropa, compuesta por 56 monos, para que se acostumbrara a sus sonidos y olores. La idea era facilitar, más adelante, su integración en el grupo.

Uno de los cuidadores explicó al diario The Mainichi que la madre de Punch era primeriza y que no mostró conductas de cuidado hacia la cría: “La carga de su primer parto pudo haber sido un factor. En la tropa de monos de montaña otras madres a veces se encargan del cuidado, pero no hubo tales señales”.

Además explicó que, como el pequeño estaba sano, decidieron separarlo de manera temporal y alimentarlo con mamadera. En la naturaleza, los monitos bebés se aferran al pelaje de su madre para sentirse seguros y fortalecer su musculatura. Ante esa ausencia, los cuidadores probaron con toallas enrolladas y distintos juguetes, y Punch eligió un peluche, por su textura y su forma.

La reintroducción al grupo

El 19 de enero llegó el proceso de reintroducción al grupo. Al principio, algunos monos se mostraron desconfiados y Punch no soltaba su peluche, pero con el correr de las semanas el monito comenzó a soltarse.

El 5 de febrero el zoológico compartió su caso en redes sociales y en poco tiempo, las imágenes del monito abrazado a su peluche se viralizaron y conquistaron a miles de usuarios. Punch pasó de ser un animal en adaptación a convertirse en uno de los personajes más queridos del momento.