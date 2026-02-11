El secreto de las abuelas para limpiar la "mala energía" de la casa: cómo hacer el ritual
Con elementos que encontrás en tu casa podés preparar el truco de limpieza espiritual.
En los últimos días se hizo viral en redes el "paso a paso" de un ritual de limpieza de las malas energías en el interior de las viviendas. Se trata de un truco que hacían las abuelas de manera casera con un vaso, vinagre y sal.
Se cree que el vinagre, que “corta”, y la sal, que “purifica, ayudan a absorber las malas vibras, la envidia o las cargas emocionales pesadas. Las abuelas dicen que este ritual colabora con la protección del hogar y el bloqueo de "rachas" negativas.
Otras personas dicen que el ritual se hace cuando alguien se siente estancado, cuando en un ambiente hay muchas discusiones o simplemente cuando se siente pesadez en la habitación.
Los pasos a seguir
- En un vaso colocar hasta la mitad sal gruesa.
- Llenarlo con vinagre blanco común.
- Poner el vaso sobre un plato y colocarlo detrás de la puerta de la casa. Si la vivienda es muy grande, colocar varios “tarros de limpieza” repartidos en lugares distintos. Podés poner uno detrás de la puerta, otro en el comedor y otro debajo de la cama.
- Déjalos ahí y miralos después de unos días.
Si la sal "trepó" por el vaso, significa que está limpiando el ambiente de vibraciones bajas como envidias y celos. Si la sal del fondo se puso de colores, verde, rosa o violeta, está anunciando negatividad en el lugar. Si la sal no salió y está normal, significa que no hay negatividad en el ambiente.
Hay que dejar que el vinagre se evapore y no hay que tocar con las manos la sal, porque -según dicen las abuelas- allí reposa la negatividad. Se debe quitar y lavar con agua para que se disuelva la sal o tirar el recipiente.
