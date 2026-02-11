El secreto de las abuelas para limpiar la "mala energía" de la casa: cómo hacer el ritual

El secreto de las abuelas para limpiar la "mala energía" de la casa.

En los últimos días se hizo viral en redes el "paso a paso" de un ritual de limpieza de las malas energías en el interior de las viviendas. Se trata de un truco que hacían las abuelas de manera casera con un vaso, vinagre y sal.

Se cree que el vinagre, que “corta”, y la sal, que “purifica, ayudan a absorber las malas vibras, la envidia o las cargas emocionales pesadas. Las abuelas dicen que este ritual colabora con la protección del hogar y el bloqueo de "rachas" negativas.

Otras personas dicen que el ritual se hace cuando alguien se siente estancado, cuando en un ambiente hay muchas discusiones o simplemente cuando se siente pesadez en la habitación.

Los pasos a seguir⁣

En un vaso colocar hasta la mitad sal gruesa⁣.

Llenarlo con vinagre ⁣blanco común.

Poner el vaso sobre un plato y colocarlo detrás de la puerta de la casa. Si la vivienda es muy grande, colocar varios “tarros de limpieza” repartidos en lugares distintos. ⁣ Podés poner uno detrás de la puerta, otro en el comedor y otro debajo de la cama⁣.

Déjalos ahí y miralos después de unos días.

⁣Si la sal "trepó" por el vaso, significa que está limpiando el ambiente de vibraciones bajas como envidias y celos. Si la sal del fondo se puso de colores, verde, rosa o violeta, está anunciando negatividad en el lugar. ⁣Si la sal no salió y está normal, significa que no hay negatividad en el ambiente.

Hay que dejar que el vinagre se evapore y no hay que tocar con las manos la sal, porque -según dicen las abuelas- allí reposa la negatividad. Se debe quitar y lavar con agua para que se disuelva la sal o tirar el recipiente.