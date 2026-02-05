Creó los colectivos marplatenses en un simulador urbano virtual y el nivel de detalle es asombroso

Un joven de Mar del Plata logró sorprender a toda la comunidad al recrear las líneas de colectivo de la ciudad dentro de un simulador urbano digital, con un nivel de precisión digno de subrayar. Su proyecto incluye la estética completa de las unidades, por dentro y por fuera.

El marplatense utilizó un simulador urbano que se creó en el año 2017 y es de origen brasileño. Allí, cualquier usuario puede cargar vehículos y acondicionarlos a su gusto, proponiendo innovación y diseño.

En imágenes y videos puede verse el cuidado puesto en cada detalle: desde el exterior de los coches, con sus colores característicos, luces y plotters, hasta el interior, donde aparecen los asientos, los pasamanos y hasta la cartelería.

Para aportar más realismo a la experiencia, algunas de las formaciones incorporan pasajeros y choferes. La recreación no llama la atención solo por lo bien que está hecha, sino porque logra capturar el espíritu del transporte público marplatense.

Con creatividad y mucha dedicación, el proyecto del usuario mostró como algo tan cotidiano como viajar en colectivo puede representar la idiosincracia de la ciudad y la identidad del marplatense.