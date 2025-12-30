Vino a trabajar a Mar del Plata y hace 10 días que la familia no tiene comunicación: el desgarrador pedido de la mamá

La angustia de la mamá del joven de 25 años, Maximiliano Echarri, fue incrementando hasta agotar los recursos para encontrar a su hijo. Él se vino a principios de diciembre de Bahía Blanca a Mar del Plata para buscar trabajo, pero hace 10 días que no aparece.

En la comisaría cuarta de la localidad del sur bonaerense se radicó la denuncia y en la ciudad balnearia de la Costa Atlántica se agilizó la búsqueda. La policía montó un operativo, pero todavía no pueden dar con su paradero. Por tal motivo, en una acción solidaria y acreditando el desesperado pedido de ayuda de la familia, se difundieron las características de Echarri.

Maximiliano mide 1.70, es morocho y tiene pelo corto. Si bien tiene redes sociales, no se conecta desde hace días. Su madre dijo que tiene problemas de adicción y que contaba con escaso dinero. No sabe si trabajó y a dónde en Mar del Plata, tampoco si hizo amigos en La Feliz.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911 o con Red Solidaria MDP: 2235311774.